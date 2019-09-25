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Участники форума "Память победителей" возложили цветы к мемориалу освободителям Белграда

На конференцию прибыли около 100 организаторов акции "Бессмертный полк" из 55 стран мира
Описание
© Павел Бушуев/ТАСС

БЕЛГРАД, 25 сентября. /Корр. ТАСС Павел Бушуев/. Участники Международной конференции "Память победителей", на которую прибыли около 100 организаторов акции "Бессмертный полк" из 55 стран мира, возложили цветы к мемориалу освободителям Белграда. В церемонии приняли участие министр труда, занятости и по социальным вопросам Сербии Зоран Джорджевич, посол России в Сербии Александр Боцан-Харченко, народный артист СССР Василий Лановой, активисты сербских общественных организаций, байкеры, сообщил корреспондент ТАСС с места событий.

"Вечная память воинам, отдавшим жизни за нашу свободу! Большое спасибо Сербии и Белграду за сохранение памяти", - заявил российский посол.

Первая Международная конференция "Память победителей" проходит в Белграде с 25 по 26 сентября по инициативе Общероссийского общественного гражданско-патриотического движения "Бессмертный полк России". В работе форума принимают участие организаторы шествия "Бессмертный полк" из стран ближнего и дальнего зарубежья. Впервые в истории они соберутся вместе за пределами Российской Федерации с целью консолидации участников движения и выработки единых действий, способствующих поддержанию связи с исторической родиной, увековечению памяти погибших за свободу своей страны, разработки мер по противодействию попыткам фальсификации истории Второй мировой войны. Конференция приурочена к 75-летию освобождения Белграда от нацистских захватчиков.

Теги
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