МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поздравил "Национальный благотворительный фонд" с 20-летием. Телеграмма опубликована в среду на сайте Кремля.

"Объединяя своей высокой миссией энергичных, неравнодушных, чутких к чужой беде людей, фонд оказывает действенную помощь ветеранам Вооруженных сил, членам их семей, военнослужащим, тем, кто нуждается в поддержке, заботе и искреннем участии. В активе фонда - востребованные социальные, гуманитарные проекты, которые реализуются во многих регионах России, а также масштабные патриотические, культурные, просветительские инициативы, неизменно привлекающие широкое общественное внимание", - подчеркнул глава государства.

Путин отметил, что содержательная и плодотворная деятельность фонда служит развитию традиций милосердия и благотворительности, которыми во все времена славилась Россия.

Общероссийский "Национальный благотворительный фонд", основанный в сентябре 1999 года по инициативе Владимира Путина, является общественным объединением, осуществляющим благотворительную деятельность за счет добровольных пожертвований юридических и физических лиц.