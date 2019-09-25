Космонавту Олегу Кононенко присвоили звание Героя Туркменистана

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов присвоил звание Героя Туркменистана российскому космонавту, родившемуся в Туркменской ССР, Олегу Кононенко. Об этом сообщает в среду государственное информагентство "Туркменистан сегодня".

"Звания Героя Туркменистана и медали "Алтын Ай" ("Золотой Полумесяц") удостоен также российский космонавт, уроженец Туркменистана Олег Кононенко", - говорится в сообщении. Отмечается, что Бердымухамедов с уважением отозвался о высочайшем профессионализме Кононенко, который принял участие в четырех экспедициях на МКС и пять раз выходил в открытый космос.

Герой Туркменистана - высшая степень отличия в Туркмении.

Олег Кононенко родился 21 июня 1964 года в городе Чарджоу (современное название Туркменабад) Туркменской ССР. Окончил Харьковский авиационный институт и после работал инженером в Центральном специализированном конструкторском бюро Государственного научно-производственного ракетно-космического центра "ЦСКБ-ПРОГРЕСС" Российского космического агентства. 29 марта 1996 года был зачислен кандидатом в космонавты-испытатели и в 1996-1998 годах прошел общекосмическую подготовку в РГНИИЦПК имени Ю. А. Гагарина.

Свой первый полет на МКС совершил в 2008 году и тогда же совершил два выхода в открытый космос. Награжден медалью "Золотая звезда" Героя России (2009 г.), Орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени (2014 г.) и медалью "За заслуги в освоении космоса" (2011 г.).