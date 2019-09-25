Глава ВС не согласен с утверждением, что российские суды работают с обвинительным уклоном

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Глава Верховного суда России Вячеслав Лебедев опроверг утверждения, что российская судебная система работает с обвинительным уклоном.

"Говорят, что мало оправдательных приговоров, всего 1%. Да, это так, эта цифра соответствует действительности. Но отвечает ли она тем выводам, которые у нас пытаются в обществе сформировать о том, что это свидетельство того, что суды работают с обвинительным уклоном? - сказал Лебедев в Совете Федерации. - Дело в том, что судами прекращено из поступивших уголовных дел 22% в отношении 193 тыс. лиц".

По словам Лебедева, в некоторых странах оправдательными приговорами считаются не только те, кого оправдали, но и те, в отношении которых дела прекращены, и те, по которым лица признаны виновными, но освобождены от наказания. "У нас классификация ведется по-другому - отдельно оправданные, отдельно лица, в отношении которых прекращены дела по любым основаниям, отдельно и лица, освобожденные от наказания", - отметил председатель ВС. "Но результат один - не состоялось обвинительно приговора, а справедливость наступила быстрее - до вынесения приговора на стадии судебного разбирательства по постановлению суда", - пояснил Лебедев.

Он подчеркнул, что важным направлением в работе Верховного суда РФ является гуманизация уголовного законодательства и правоприменительной практики. Так, в 2018 году рассмотрены уголовные дела в отношении 885 тыс. лиц, осуждено 682 тысячи (77%), в отношении 193 тыс. лиц (22%) дела судом прекращены. "В общем порядке судебного разбирательства осуждено 201 тыс. лиц, что составляет 29%, оправдано 2 тыс. лиц (1%). Прекращены дела судами в отношении 94 тыс. лиц (31%)", - сообщил Лебедев.

Более того, добавил он, в особом порядке судебного разбирательства, когда обвиняемый согласен с предъявленными обвинением, без исследования доказательств рассмотрены дела в отношении 580 тыс. лиц, что составляет 66%. "Осуждено 81 тыс. лиц, или 83%. В этой процедуре, исключающей возможность вынесения оправдательного приговора, судом прекращены уголовные дела в отношении 99 тыс. лиц (17%)", - отметил председатель ВС. Он напомнил, что сейчас на рассмотрении Госдумы находится внесенный Верховным судом РФ проект федерального закона, исключающий рассмотрение в особом порядке дел о тяжких преступлениях.

После назначения на новый шестилетний срок Лебедев поблагодарил сенаторов за высокое доверие, пообещав оправдать его, быть честным и беспристрастным при рассмотрении дел, выносить решения только в соответствии с законом. Он также пообещал, что будут учтены высказанные сенаторами замечания, а члену Совета Федерации Светлане Горячевой предложил стать советником по решению проблемы волокиты в судах, которую она подняла в своем выступлении.

Новость обновлена (12:20 мск) - добавлены высказывания Лебедева