Комитет Госдумы одобрил законопроект об упорядочивании сбора благотворительной помощи

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Комитет Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений на заседании в среду рекомендовал нижней палате принять в первом чтении законопроект, упорядочивающий сбор помощи благотворительными организациями.

Документом предлагается дополнить закон "О благотворительной деятельности и добровольчестве (волонтерстве)" понятием "ящик для сбора пожертвований", а также определить порядок размещения таких емкостей в стационарном и переносном вариантах. Право на их использование предлагается закрепить только за благотворительными организациями.

"Отсутствие регулирования системы сбора денежных средств таким образом создает ситуацию, которая противоречит основному критерию, которому должна отвечать благотворительная деятельность, - прозрачности. Из-за отсутствия доверия граждан к системе сбора средств через благотворительные ящики благотворительные организации не получают значительную часть соответствующих доходов", - говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Согласно инициативе, в процедуре извлечения пожертвований должно принимать участие лицо, независимое от организации, использующей ящик для сбора благотворительной помощи. Порядок такого извлечения должен устанавливаться правительством РФ.

Глава комитета Сергей Гаврилов в ходе заседания указал на необходимость доработки отдельных положений документа.

"[Необходимо] определить порядок использования этих ящиков во время публичных мероприятий, во время шествий и демонстраций, сроки отчетности, конечно, нужно [предусмотреть], контроль за этим делом", - уточнил он.

Автором инициативы является депутат от "Единой России", зампред комитета по контролю и регламенту Наталья Костенко. Это уже четвертая попытка принятия законопроекта.