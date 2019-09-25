Минниханов поручил разработать в Татарстане паспорт компетенций учителя

КАЗАНЬ, 25 сентября. /ТАСС/. Паспорт компетенций учителя, призванный стать основным документом при оценке результативности работы, необходимо разработать и внедрить в Татарстане. Об этом заявил президент республики Рустам Минниханов, выступая с посланием Государственному совету Татарстана о внутреннем и внешнем положении региона.

"Думаю, никого не надо убеждать в справедливости тезиса, что не школа делает учителя, а учитель школу. Подготовка современных учителей и их профессиональный рост должны стать основным приоритетом отраслевого министерства и научно-образовательных организаций. Необходимо разработать и ввести паспорт компетенций учителя, он должен стать основным документом при аттестации и оценке результативности работы, нацеливать на развитие педагогов", - сказал он.

Как уточнил Минниханов, за пять лет консолидированный бюджет отрасли образования в республике вырос почти вдвое и превысил 100 млрд рублей.

Глава республики также заявил о необходимости усиления роли муниципальных методических служб в части обобщения и распространения лучших образовательных практик, обеспечения профессионального роста педагогов, поддержки методических объединений учителей-предметников.