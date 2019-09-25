Грызлов назвал искажение истории России и подмену ценностей угрозами будущему страны

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 сентября. /ТАСС/. Искажение истории России, размывание идентичности и подмена ценностей создают угрозы будущему страны. Такое мнение высказал в среду председатель Высшего совета партии "Единая Россия" Борис Грызлов, выступая на форуме "Устойчивое развитие" в Петербурге.

"Устойчивое развитие России невозможно представить без сохранения многовековых традиций российской цивилизации. Искажение истории, размывание идентичности, подмена ценностей - это реальные угрозы будущему", - сказал он.

Грызлов подчеркнул, что одним из главных условий перехода к устойчивому развитию является политическая устойчивость. "Для мощной экономики, эффективной социальной политики, передовой науки и техники, говоря кратко, для национального успеха, необходима прочная, стабильная политическая система. Именно такую политическую систему формировала и укрепляла наша партия "Единая Россия" с момента своего создания", - отметил он.

Форум Северо-Западного федерального округа "Устойчивое развитие" проходит в Петербурге 24-25 сентября. В его программе обсуждение вопросов территориального планирования, перспектив рынка труда, развития сельских территорий, экологии, поддержки фермерских хозяйств, развития строительной отрасли и общественного взаимодействия. В рамках форума проходит также X Всероссийская конференция "Российский строительный комплекс: повседневная практика и законодательство".