В МЧС сообщили о снижении числа погибших на воде в Крыму с начала года

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сентября. /ТАСС/. Специалисты Государственной инспекции по маломерным судам (ГИМС) в Крыму с начала года зафиксировали снижение числа погибших на воде, 88 утопающих удалось спасти, сообщил журналистам начальник Центра государственной инспекции по маломерным судам ГУ МЧС России по региону Булат Каюмов.

"На сегодняшний день 62 человека утонуло, еще 63 - в прошлом году. Несмотря на последние случаи в Ялте, хоть на одну жизнь, но снизилось [число погибших] людей. Один ребенок погиб у нас за сезон - это подросток из Магнитогорска, который спасал своего старшего брата и сам погиб", - сказал Каюмов, отметив, что государственными инспекторами ГИМС спасено 88 человек, а в прошлом году удалось спасти всего восемь.

Более 800 км береговой линии Крыма, уточнил Каюмов, считается пригодной для купания, к сезону было допущено 422 пляжа.

Шестибалльный шторм в районе Ялты, во время которого погибли пять человек, был зафиксирован 8 сентября, сообщали ранее в республиканском МЧС. 10 сентября в районе Керчи пропал 15-летний подросток, который пытался спасти тонущего старшего брата во время шторма. Его тело обнаружили через несколько дней.