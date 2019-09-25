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В России с начала 2019 года уволили 469 чиновников в связи с утратой доверия

В 2018 году в России уволили более 1,3 тыс. должностных лиц, совершивших коррупционные правонарушения
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© Михаил Терещенко/ТАСС

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Более 460 должностных лиц, совершивших коррупционные правонарушения в РФ, уволены в первом полугодии текущего года в связи с утратой доверия. Об этом в среду сообщает Генпрокуратура РФ в своем официальном аккаунте в Twitter.

"В первом полугодии 2019 года в результате прокурорского вмешательства уволены в связи с утратой доверия 469 должностных лиц, совершивших коррупционные правонарушения на государственной и муниципальной службе", - говорится в сообщении.

В прошлом году в России более 1,3 тыс. чиновников были уволены в связи с утратой доверия. В результате работы прокуроров к административной и дисциплинарной ответственности привлечены 75 тыс. должностных лиц за совершение коррупционных правонарушений, из них 7 тыс. - к административной. По материалам прокурорских проверок возбуждено более 3 тыс. уголовных дел о коррупционных преступлениях.

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