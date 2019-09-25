Рапота сообщил, что строительство Ржевского мемориала идет без отставания от графика

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 25 сентября. Возведение мемориала советскому солдату в Ржевском районе Тверской области ведется в соответствии с графиком. Сборку бронзовой скульптуры планируют начать в октябре и завершить 15 апреля 2020 года, рассказал государственный секретарь Союзного государства России и Белоруссии Григорий Рапота во время поездки в Ростов-на-Дону.

Ржевский мемориальный комплекс в память обо всех солдатах Красной армии возводят по инициативе ветеранов Великой Отечественной войны на месте кровопролитных сражений подо Ржевом 1942-1943 годов. 25-метровая фигура воина на высоком насыпном холме будет стоять близ трассы М9.

"Пока все идет в графике, к 15 апреля должны уже установить памятник. Сейчас уже отлиты все детали бронзовой скульптуры, а это в общей сложности около 80 тонн. Идет сборка этих деталей, фрагменты будут вывозить на место установки, в октябре начнется их сборка на месте", - сказал Рапота на встрече с журналистами России и Белоруссии на фестивале "Молодежь за союзное государство".

Проект возведение мемориала реализуется Российским военно-историческим обществом при поддержке Союзного государства, Министерства культуры РФ и правительства Тверской области без привлечения федеральных средств, на народные пожертвования.

Создание Ржевского мемориала включено в правительственный план основных мероприятий по подготовке и проведению празднования 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. В ноябре 2018 года в основание будущего мемориала был заложен первый камень. Открытие запланировано на 9 мая 2020 года.