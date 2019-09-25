ФСС пересмотрит тарифы для работодателей с программами по укреплению здоровья

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 25 сентября. /ТАСС/. Фонд социального страхования (ФСС) планирует пересмотреть страховые тарифы для работодателей, которые внедряют корпоративные программы на предприятии. Об этом сообщила в среду руководитель департамента организации обеспечения страховых выплат Фонда социального страхования (ФСС) РФ Татьяна Лотоцкая.

"Мы будем пересматривать тарифную политику, потому что те компании, которые работают с корпоративными программами, и компании, которые не работают над этим, платят одинаковый тариф. Это неправильно", - сказала она на семинаре-совещании ФСС.

Лотоцкая сообщила, что в средним один работающий в течение года находится на больничном 6 дней, а в угольной отрасли - в среднем 12 дней. Но даже в такой отрасли есть предприятия, где эти цифры близки к среднероссийским, отметила она. "Эти предприятия внедряют корпоративные программы, направленные на сохранение здоровья своих сотрудников уже с 2010 года. Это и правильное питание, отказ от курения, физическая активность, углубленные медицинские осмотры, свой профилакторий, дополнительная вакцинация. И это работает", - добавила Лотоцкая.

Ранее Минздрав России опубликовал модельную корпоративную программу "Укрепление здоровья работающих" нацпроекта "Демография". Согласно этой программе, работодателям предлагается, в частности, проводить открытые встречи с сотрудниками для создания благоприятной атмосферы на работе, ограничить реализацию на предприятиях продуктов питания с повышенным содержанием соли и сахара и организовывать физкульт-брейки, а также ввести меры финансового стимулирования отказа от курения. Рекомендации Минздрава предусматривают также различные меры по сокращению пагубного употребления алкоголя, например, проведение безалкогольных корпоративных мероприятий.

Создание нормативных и правовых документов по борьбе с курением, избыточным употреблением алкоголя и другими факторами риска развития заболеваний Минздрав России осуществляет в рамках федерального проекта "Укрепление общественного здоровья", включенного в национальный проект "Демография". Мотивация россиян к здоровому образу жизни, их отказ от вредных привычек позволит снизить заболеваемость и смертность от всех основных причин, в том числе смертность населения трудоспособного возраста.