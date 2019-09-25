Владивостокская клиническая больница номер 2 получила оборудование для лечения онкобольных

ВЛАДИВОСТОК, 25 сентября. /ТАСС/. Отделения реанимации и сосудистой хирургии Владивостокской клинической больницы номер 2 получили почти 50 единиц нового оборудования для лечения онкобольных, сообщает в среду пресс-служба департамента здравоохранения региона.

"49 единиц современного оборудования для отделения реанимации и отделения сосудистой хирургии поступило в распоряжение врачей Владивостокской клинической больницы номер 2. Это первая партия медицинской техники, всего медучреждение до конца года получит 258 единиц оборудования", - отметили в департаменте.

В частности, больница получила прикроватные мониторы, которые позволят наблюдать за физиологическими особенностями пациента, два операционных стола, тромбоэластограф, термостат для хранения тромбоцитов, автоматический анализатор крови, аппараты ЭКГ и ИВЛ, а также диагностический бронхофиброскоп и другое оборудование. Сейчас медики проходят дополнительное обучение на новом оборудовании.

"Впервые за долгое время одна из ведущих больниц региона получает такую большую партию оборудования единовременно. Средства на эти цели - 400 миллионов рублей - направлены из краевого бюджета", - цитирует пресс-служба врио вице-губернатора Виктора Фисенко.

По информации департамента, онкологические заболевания наряду с сердечно-сосудистыми занимают первые позиции в списке причин преждевременной смертности в Приморском крае. Онкозаболевания также являются одной из главных причин инвалидности приморцев.

В рамках нацпроекта "Здравоохранение" в регионе предусмотрено создание стационаров для онкобольных. Первый подобный центр амбулаторной онкологической помощи уже открылся на базе Владивостокской поликлиники номер 9. Приморский край в 2019 году в рамках нацпроекта получит из федеральной казны финансирование и медицинское оборудование на 413,7 млн рублей. Это позволит в текущем году открыть пять центров онкологической помощи. Кроме того, в крае работает госпрограмма "Развитие здравоохранения Приморского края", рассчитанная до 2021 года.