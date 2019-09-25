В Чечне подключено к высокоскоростному интернету более 130 медицинских учреждений

ГРОЗНЫЙ, 25 сентября. /ТАСС/. Высокоскоростной интернет доступен в Чечне в более 130 медицинских учреждениях, в ближайший год власти намерены также подключить все фельдшерские и фельдшерско-акушерские пункты, сообщил в среду ТАСС министр здравоохранения региона Эльхан Сулейманов.

"В рамках реализации нацпроекта подключение к высоковольтному, высокоскоростному интернету уже осуществлено в 133 учреждениях, в ближайший год будет завершено подключение всех фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов. Все будет объединено в единую цифровую сеть, что позволит наладить преемственность пациентов и запись пациентов к врачам", - сказал он.

По словам Сулейманова, также в 2019 году планируется создать центр телемедицины в республиканской клинической больнице им. Ш. Ш. Эпендиева. "Оттуда будут проводиться телемедицинские консультации с ведущими учреждениями страны. Кроме того, мы хотим связать телемедицинскими консультациями республиканскую больницу с учреждениями второго уровня, с районными больницами, потому что существуют пациенты, которые нуждаются в консультации, иногда в переводе", - добавил он.

Нацпроект "Здравоохранение" рассчитан до 2024 года и состоит из восьми федеральных проектов. Он предполагает снижение показателей смертности населения трудоспособного возраста (до 350 случаев на 100 тыс. жителей), ликвидацию кадрового дефицита в организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, обеспечение охвата всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами не реже одного раза в год. На его реализацию планируется направить 1,73 трлн рублей.