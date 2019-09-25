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В Татарстане до конца года сформируют новый состав Общественной палаты

Президент республики Рустам Минниханов заявил, что важной задачей палаты станет развитие инструментов поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций и общественных советов

КАЗАНЬ, 25 сентября. /ТАСС/. Новый состав Общественной палаты Татарстана будет сформирован до конца текущего года, сообщил в среду президент республики Рустам Минниханов, выступая с посланием Госсовету Татарстана о внутреннем и внешнем положении региона.

"Весомая роль в части вовлечения граждан в процесс принятия социально значимых решений принадлежит институтам гражданского общества. Необходимо и далее развивать инструменты поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций и общественных советов. Это - важная задача Общественной палаты, новый состав которой будет сформирован до конца года", - сказал он.

По данным с сайта Общественной палаты республики, орган формируется из представителей общественных объединений, независимо от их организационно-правовой формы, союзов, общественных объединений, иных негосударственных некоммерческих организаций, зарегистрированных на территории региона. Политические партии не участвуют в формировании Общественной палаты.

Теги
Минниханов, Рустам НургалиевичРоссияТатарстан
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