В Татарстане до конца года сформируют новый состав Общественной палаты

КАЗАНЬ, 25 сентября. /ТАСС/. Новый состав Общественной палаты Татарстана будет сформирован до конца текущего года, сообщил в среду президент республики Рустам Минниханов, выступая с посланием Госсовету Татарстана о внутреннем и внешнем положении региона.

"Весомая роль в части вовлечения граждан в процесс принятия социально значимых решений принадлежит институтам гражданского общества. Необходимо и далее развивать инструменты поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций и общественных советов. Это - важная задача Общественной палаты, новый состав которой будет сформирован до конца года", - сказал он.

По данным с сайта Общественной палаты республики, орган формируется из представителей общественных объединений, независимо от их организационно-правовой формы, союзов, общественных объединений, иных негосударственных некоммерческих организаций, зарегистрированных на территории региона. Политические партии не участвуют в формировании Общественной палаты.