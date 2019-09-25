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Новая система обращения с ТКО

В ГД внесли законопроект о возможности накопления мусора на удаленных свалках до трех лет

Действующее законодательство устанавливает 11-месячный максимальный срок накопления твердых коммунальных отходов

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Собрание депутатов Ненецкого автономного округа предложило разрешить накапливать твердые коммунальные отходы (ТКО) на площадках, не имеющих круглогодичной связи с автомобильными дорогами, на срок не более трех лет. Текст соответствующего законопроекта в среду размещен в электронной базе данных Госдумы.

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Действующее законодательство устанавливает 11-месячный максимальный срок накопления ТКО. Согласно инициативе, увеличение до 36 месяцев осуществляется в соответствии с территориальной схемой в области обращения с отходами, утвержденной субъектом РФ.

"Вывоз незначительного объема накопленных в течение 11 месяцев ТКО из мест накопления, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования, требует значительных материальных затрат, осуществляется специализированным транспортом, что в целом удорожает реализации в субъектах РФ новой системы обращения с ТКО, увеличивает размер платы за услугу по обращению с твердыми коммунальными отходами", - говорится в пояснительной записке к документу.

По мнению авторов законопроекта, 36-месячный срок является оптимальным, поскольку учитывает "особенности всех субъектов РФ, включая территории Арктической зоны России".

"Принятие проекта закона позволит субъектам РФ поэтапно принять меры для решения проблемы накопления и размещения ТКО, образующихся в населенных пунктах, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования, обеспечить снижение транспортной составляющей в структуре стоимости услуги регионального оператора по обращению с отходами", - указывается в сопроводительных документах.

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