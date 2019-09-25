Первый в Чечне молодежный туристический форум собрал участников из 20 стран мира

ГРОЗНЫЙ, 25 сентября. /ТАСС/. Первый в Чечне молодежный туристический форум "Беной - 2019" собрал участников из более 45 регионов России и 20 стран мира, сообщил в среду ТАСС председатель молодежного общественно-патриотического движения "Ахмат" Магомед Азизов.

"Участники форума - активисты общественных организаций и молодые люди, интересующиеся тревэл-блогами, всего более 300 участников из 20 стран и 45 регионов России. В таком формате у нас проводится впервые. Программа форума включает в себя туристические квесты, пешие походы, выставочные площадки Made in Chechnya, а также презентации достопримечательностей, встречи с политическими деятелями, именитыми спортсменами и знаменитыми блогерами", - сказал он Азизов.

Он уточнил, что на форум собрались представители Англии, Турции, Индии, Пакистана, Афганистана, Иордании, Египта, Бельгии и стран СНГ.

По словам Азизова, также для участников проведут более 10 мастер-классов и образовательных программ. "Провести решили в Ножай-Юртовском районе, потому что этот горный район имеет большие перспективы в сфере туризма. Мы рассчитываем, что форум внесет значимый вклад в развития туризма в Чеченской Республике и на Северном Кавказе в целом. Итогом форума, который начался 23 сентября и продлится до 27 сентября, станет запуск волонтерского туристического центра в Грозном", - добавил он.

Число туристов, посетивших Чеченскую Республику за первое полугодие 2019 года, выросло на 37% и составило почти 100 тыс. человек. В 2018 году в республике побывали около 150 тыс. туристов - жителей России, СНГ, ближнего и дальнего зарубежья, в 2017 году регион посетили более 100 тыс. туристов.