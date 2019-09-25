Смотровую площадку на горе Сюйр-Корт откроют в Чечне

ГРОЗНЫЙ, 25 сентября. /ТАСС/. Смотровая площадка с зонами для барбекю и волейбольной площадкой откроется на горе Сюйр-Корт в Чечне. Об этом в среду сообщил глава республики Рамзан Кадыров.

"Еще одним подарком не только для населения республики, но и наших гостей станет смотровая площадка. Она расположится на горе Сюйр-Корт. Конструкция выступа ее консоли составит порядка 30 метров, а высота - около 10 метров. А город здесь виден, как на ладони. На прилегающей территории обустраиваются девять зон для барбекю, волейбольная площадка, беседки", - написал он на своей странице в социальной сети "ВКонтакте".

Кадыров добавил, что площадку построят за счет внебюджетных средств.

"Все работы проводятся за счет внебюджетных средств. Они финансируются Региональным общественным фондом имени Героя России Ахмат-Хаджи Кадырова. Я выразил благодарность строителям за качество и темпы работ", - отметил глава Чечни.