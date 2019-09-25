Региональным маткапиталом в Ростовской области воспользовались 37 тыс. семей с 2012 года

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 25 сентября. /ТАСС/. Региональным материнским капиталом в Ростовской области воспользовались 37 тыс. семей с 2012 года, из них более 13 тыс. уже использовали средства маткапитала, сообщает пресс-служба регионального правительства.

"Региональный материнский капитал был введен с 2012 года. За 7,5 лет право на его получение подтвердили порядка 37 тыс. семей, в настоящее время размер регионального материнского капитала составляет 117 тыс. 754 рубля", - цитирует пресс-служба слова заместителя губернатора Ростовской области Сергея Бондарева.

Право на региональный материнский капитал имеют малоимущие семьи при рождении или усыновлении третьего ребенка или последующих детей в период с 1 января 2012 года по 31 декабря 2021 года. Средства капитала можно потратить на улучшение жилищных условий, оплату образования, лечение ребенка, покупку автомобиля, услугу ЖКХ.

По данным пресс-службы правительства, сейчас в регионе проживают 39 тыс. многодетных семей. "В Ростовской области растет количество многодетных семей. Если в 2011 году семей, имеющих трех и более детей, насчитывалось порядка 21 тыс., то сейчас их количество увеличилось почти вдвое и составило 39 тыс", - уточнили в пресс-службе.