Лидер "Неподчинившейся Франции" утверждает, что полиция могла убить его

ПАРИЖ, 25 сентября. /ТАСС/. Жан-Люк Мелашнон - создатель движения "Неподчинившаяся Франция" и его лидер - выступил с утверждением, что если бы он 21 сентября принял участие в последнем дне протеста "желтых жилетов", полиция могла бы убить его. Об этом сообщил в среду телеканал BFM.

BFM и ряд других телеканалов показали видеосюжеты о недавнем общении Меланшона с "желтыми жилетами". Активисты пожаловались ему на то, что в ходе манифестации в минувшую субботу "полиция начала атаки на собравшихся с первых минут акции", и что в результате "множество людей пострадали".

"Да, мне рассказали об этом. <...> Это просто варвары. Так что будьте осторожны, потому что полиция не намерена останавливаться, они нападают теперь на всех, их действия все более жестокие, - сказал лидер французских крайне левых. - Если бы я появился на манифестации в минувшую субботу, они бы меня убили. Они ищут сейчас предлог, чтобы сделать это".

Позже Меланшон разместил на своей странице в Twitter сведения о том, что действия полиции и жандармерии по подавлению манифестаций "желтых жилетов" привели к тому, что "лишились глаза 24 человека, тяжело пострадали еще пятеро, а двое погибли". "Глава МВД Кристоф Кастанер обязан извиниться перед французами", - подчеркнул Меланшон.

Узнав об этом, Кастанер потребовал в среду, чтобы Меланшон публично извинился перед полицией страны. "Это недопустимое оскорбление наших сотрудников сил правопорядка, каждый день, рискуя жизнью, ведущих работу по защите французов. Меланшон обязан уважать их и он должен перед ними извиниться", - написал министр на своей странице в Twitter.

Профсоюз France Police заявил, что направил в суд иск против Меланшона. С решительным осуждением его заявлений выступили другие профсоюзы французских полицейских.