Финансирование программы развития здравоохранения на Кубани увеличили на 15 млрд рублей

КРАСНОДАР, 25 сентября. /ТАСС/. Депутаты законодательного собрания Краснодарского края на сессии в среду приняли поправки в региональную программу "Развитие здравоохранения", увеличив ее финансирование на 15 млрд рублей, сообщили журналистам в пресс-службе заксобрания.

"Депутаты сегодня на сессии согласовали внесение изменений в государственную программу Краснодарского края "Развитие здравоохранения". Речь идет об увеличении финансирования госпрограммы - ее общий "вес" возрастает на 15 млрд рублей", - говорится в сообщении.

Председатель краевого заксобрания Юрий Бурлачко отметил, что основной упор в регионе необходимо сделать на увеличение финансирования обеспечения жителей края лекарственными препаратами и проведение капитального ремонта медицинских учреждений.

В пресс-службе краевого заксобрания ТАСС добавили, что увеличение на 15 млрд рублей рассчитано на весь период действия краевой программы, до 2026 года. Общий объем финансирования программы сейчас превышает 587 млрд рублей.