МЧС установит требования пожарной безопасности к палаткам

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. МЧС России после пожара в детском палаточном лагере "Холдоми" в Хабаровском крае установит требования пожарной безопасности к палаткам. Об этом сообщил директор департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС Ринат Еникеев на пресс-конференции в ТАСС.

"До 1 апреля 2020 года планируется внести изменения в правила противопожарного режима, в том числе установить правила поведения людей, порядка содержания территорий и временных сооружений палаточного типа. Также разработан проект национального стандарта, который предусматривает требования пожарной безопасности к материалам и конструктивным особенностям палаток", - сказал он

Вместе с тем Еникеев отметил, что в России до пожара в лагере "Холдоми" не было случаев гибели в палаточных лагерях. "В рамках исполнения поручения правительства мы разработали проект изменения правил пожарной безопасности - этот формат отдыха подлежит изменению. Мы не ставим вопрос о запрете, это одна из форм отдыха, его надо регулировать, а не запрещать", - отметил он.