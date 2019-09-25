В Госдуме поздравили с юбилеем исследователя Артура Чилингарова

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Фотовыставка, посвященная 80-летнему юбилею депутата, ученого-полярника, специального представителя президента РФ по международному сотрудничеству в Арктике и Антарктике Артура Чилингарова, открылась в среду в Госдуме. Спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин и другие представители ее руководства обратили внимание, что событий в жизни исследователя хватило бы не на одну, а на несколько жизней, но он до сих пор подает новым поколениям пример уникальной энергии, крепкой мужской дружбы, а также незаурядного мастерства политика.

Открытость и железная воля

"Ни одна выставка не может вместить Артура Николаевича и его жизнь, поэтому такие выставки надо проводить как можно чаще, говорить [о нем] как можно больше, потому что это уникальный человек", - подчеркнул Володин на открытии экспозиции. Он указал на такие качества коллеги, как "открытость, доброжелательность", но при этом "железную волю". "Он имеет стержень. Благодаря этим качествам он идет по жизни, идет непросто, он сам себя сделал", - отметил спикер.

"Мы говорим об исследователе, о полярнике, о политике. И, как вы видите, эти качества совмещаются в нем, потому что для политики важно открывать новые горизонты, отвоевывать", - продолжил председатель Госдумы. Он обратил внимание, что избирательный округ Чилингарова (избран в Думу VII созыва в составе федерального списка кандидатов от "Единой России" по Красноярскому краю, Республике Хакасия и Тыва) "всегда был самый непростой". "Самая непростая территория, самая проблемная, и он не боялся идти к людям, делает это и сегодня", - указал политик.

По словам Володина, жизнь Чилингарова неразрывно связана с Госдумой. "Мы сегодня отмечаем юбилей и при этом подводим определенный итог развития и российского парламентаризма, в который Артур Николаевич внес свою лепту и многое сделал. Индивидуальный Чилингаров является человеком, который больше положительного сделал для образа Госдумы, чем многие из нас, занимаясь рутинной работой или выстраивая какие-то шаги и решения", - оценил спикер заслуги юбиляра. "Открывайте новые глубины, открывайте для себя новые льдины, а если задумаете в космос, то только с Терешковой", - с улыбкой заключил он.

Пример для молодежи

Открывшаяся на Охотном Ряду экспозиция свидетельствует, что "событий и достижений в жизни Чилингарова хватило бы на несколько жизней", согласился первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков. "Говорят, что люди через четыре рукопожатия знакомы с каждым человеком на земле, но тот, что знаком с Артуром Николаевичем, думаю, через его руки мог бы пообщаться с любым жителем планеты", - сказал он.

Чилингаров стал автором "многих законов, которые способствовали освоению Крайнего Севера, стал спецпредставителем президента по международному сотрудничеству в Арктике и Антарктике, Герой СССР и Герой России, это огромные заслуги перед страной", подчеркнул Жуков. "И сегодня, как и всю жизнь, он полон идей, проектов государственного масштаба, полон энергии", - добавил он, пожелав, чтобы это продолжалось еще многие годы. "Знаю по собственному опыту, что это верный друг, надежный, отзывчивый и жизнерадостный человек", - поделился политик. Он выразил уверенность, что выставку "будет полезно посмотреть молодым людям, потому что, глядя на это, можно понять, как нужно строить свою жизнь".

Вице-спикер Госдумы, лидер фракции "Единая Россия" Сергей Неверов признался, что счастлив от того, что многие годы работает в парламенте с Чилингаровым. "Вспоминаю ваши поездки в регион, когда вы выходили на футбольное поле. За спиной сидели молодые девушки и говорили: "Этого деда нужно было выпускать раньше, в первом периоде", - рассказал он, вызвав дружный смех участников и гостей мероприятия.

Секрет от Зюганова

"Не перестаю удивляться и радоваться тому, как он сложил свою судьбу, соединил ее со всей страной", - сказал со своей стороны лидер КПРФ Геннадий Зюганов. "Открою вам секрет: Артур Николаевич у нас был единственным в ВЛКСМ секретарем райкома комсомола - не членом партии. Но он упорно проводил линию партии на то, чтобы молодежь была умной, храброй и достойной", - сообщил он.

На фотографиях - множество ярких моментов биографии юбиляра, которые тесно переплетены с современной историей страны. На одной из них Чилингаров пожимает руку занимавшему тогда пост премьер-министра России Владимиру Путину на форуме "Арктика - территория диалога" в 2011 году. "С моими избирателями", - гласит подпись к другому снимку, на котором полярный исследователь запечатлен со стаей пингвинов. Еще на одном кадре с Южного полюса вместе с ученым улыбается английская вертолетчица Дженифер Мюррей.

Вот Чилингаров наблюдает за погружением Путина на батискафе к затонувшему древнему судну, лежащему в районе Севастополя на 83-метровой глубине. Фотография 2013 года напоминает о доставке Олимпийского огня на Северный полюс. На соседнем кадре Чилингаров стоит на фоне Красной площади во время поездки детей из Ненецкого автономного округа в Москву.

"Твоя жизнь - яркий пример беззаветного служения нашей Родине. Спасибо тебе за все, что ты делаешь", - сказала первая женщина-космонавт, депутат Госдумы Валентина Терешкова.