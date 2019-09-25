В Ивановской области стартовал проект по независимой оценке качества социальных услуг

ТАСС, 25 сентября. Проект по независимой оценке качества услуг в больницах, школах, музеях и других соцобъектах региона стартовал в Ивановской области за счет средств президентского гранта. Выразить свое мнение о работе учреждений можно с помощью мобильного приложения, сообщили ТАСС в среду в управлении координации комплекса социальной сферы правительства региона.

"Ивановская область вошла в пилотный проект по разработке и внедрению методики независимой оценки качества социальных услуг, который реализуют фонд ВЦИОМ и компания "Неравнодушный гражданин" в рамках президентского гранта. В пилотном запуске проекта участвует 15 образовательных организаций, четыре больницы, шесть учреждений культуры и два центра соцобслуживания населения региона", - сообщили в управлении.

Выразить мнение о работе того или иного учреждения жители смогут с помощью специальных терминалов, которые уже установлены на территории соцобъектов, а также через мобильное приложение "Неравнодушный человек". "Эти оценки будут видеть как руководители учреждений, так и представители профильных департаментов. На основе проведенного мониторинга они смогут сделать выводы, по каким критериям необходимо улучшать работу в той или иной организации", - сказали в правительстве региона.

Проект "Неравнодушный человек" сейчас апробируется также в Тверской, Костромской и Рязанской областях. Ожидается, что он будет работать в регионах на постоянной основе.