Архангельские депутаты запретили продажу вейпов детям

АРХАНГЕЛЬСК, 25 сентября. /ТАСС/. Депутаты архангельского областного собрания на сессии в среду внесли поправки в региональный закон, запретив продажу электронных сигарет детям и ограничив их использование у школ, детсадов и поликлиник.

"Закон вводит ограничительную меру на продажу несовершеннолетним систем доставки никотина и жидкостей к ним до достижения 18-летнего возраста. Закон устанавливает ограничение относительно объектов социальной инфраструктуры, которыми активно пользуются несовершеннолетние. А также в местах проведения культурных, спортивных и других массовых мероприятий будет запрещено использовать электронные средства доставки никотина", - сказал ТАСС председатель комитета областного собрания по социальной политике, здравоохранению и спорту Сергей Эммануилов.

Закон вводит запрет на курение электронных сигарет вблизи школ, детских садов, поликлиник, культурных центров и других объектов и территорий, где могут находиться несовершеннолетние, а также на мероприятиях с участием детей.

За нарушение запрета установлен штраф от 500 до 1500 рублей.