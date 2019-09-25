"Единая Россия" приостановит членство активиста самарского ОНФ из-за дела о взятке

САМАРА, 25 сентября. /ТАСС/. Партия "Единая Россия" приостановит членство в партии Аркадия Лазарева, активиста ОНФ, задержанного в Самаре по подозрению во взяточничестве. Об этом говорится в сообщении пресс-службы партии, распространенном в среду.

"В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения. Как только она будет определена, президиум политсовета местного отделения Партии "Единая Россия" Самарского района приостановит членство в партии Аркадия Лазарева, подозреваемого в коммерческом подкупе в особо крупных размерах", - говорится в сообщении.

Активиста самарского отделения ОНФ, депутата Самарского района, руководителя региональной общественной организации "Дорога63" в Самаре Аркадия Лазарева задержали по подозрению во взяточничестве, возбуждено уголовное дело. По версии следствия, Лазареву предназначалась взятка в размере 1,5 млн рублей за его отказ, как учредителя коммерческой организации, от участия в электронном аукционе на оказание услуг по реализации арестованного имущества. Деньги передавались через посредника, который также задержан.