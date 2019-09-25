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У Кучерены нет информации об увольнении следователя, который вел дело Устинова

Как сообщалось ранее в Telegram-канале Baza, Ярослав Заварзин оставил свое место работы по собственному желанию

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Адвокат осужденного на 3,5 года колонии актера Павла Устинова Анатолий Кучерена пока не имеет информации об увольнении из СК следователя Ярослава Заварзина, который вел дело его подзащитного.

"Пока у меня нет сведений на этот счет", - сказал он корреспонденту ТАСС.

Ранее Telegram-канал Baza сообщил, что следователь по делу Устинова Ярослав Заварзин увольняется из Тверского следственного отдела ГСУ СК по Москве.

16 сентября Тверской суд Москвы приговорил задержанного на несанкционированной акции 3 августа артиста Павла Устинова к 3,5 года тюрьмы за причинение насилия в отношении сотрудника Росгвардии. Приговор вызвал широкий общественный резонанс. Актеры, режиссеры и политики запустили кампанию в поддержку осужденного с требованием изучить все обстоятельства дела. Позже Мосгорсуд освободил из СИЗО Устинова под подписку о невыезде до рассмотрения апелляции на приговор.

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