Тридцать многодетных семей в КБР завели подсобные хозяйства по социальному контракту

НАЛЬЧИК, 25 сентября. /ТАСС/. Власти Кабардино-Балкарии (КБР) за 9 месяцев 2019 года заключили социальный контракт с 30 многодетными семьями, которые на выделенные средства завели собственные подсобные хозяйства, сообщила в среду заместитель министра труда и социальной защиты региона Елена Романова на совещании, посвященном вопросам реализации в КБР мероприятий, проводимых в рамках Десятилетия детства.

"На практике социальная помощь предоставляется в виде единовременной денежной выплаты на развитие личного подсобного хозяйства, приобретение крупного рогатого скота, в том числе дойной коровы, телят, а также на приобретение домашней птицы для их дальнейшего разведения. При заключении социального контракта приоритет отдается многодетным семьям, и за 9 месяцев 2019 года социальную помощь на основании социального контракта получило 30 семей с детьми на общую сумму свыше 1 млн 750 тыс. рублей", - сказала Романова.

По ее словам, это мера социальной поддержки пользуется активным спросом, особенно у многодетных семей, где дети обеспечивают уход за животными, а также приобщаются к ведению совместного хозяйства. Социальный контракт предоставляется, согласно программе социальной адаптации, где указываются мероприятия, в том числе активный поиск работы через центр занятости и социальной защиты, профессиональное обучение, профориентация, участие в общественных работах, временная занятость, осуществление индивидуальной трудовой деятельности, также развитие личного подсобного хозяйства.

В мае 2017 года президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому для совершенствования государственной политики в сфере защиты детства 2018-2027 годы объявлены в стране Десятилетием детства.