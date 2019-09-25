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На Кубани создадут совет по защите информации от кибератак

В его состав войдут представители администрации края, законодатели, общественные организации и ученые

КРАСНОДАР, 25 сентября. /ТАСС/. Совет по защите информации от кибератак создадут при администрации Краснодарского края, чтобы не допустить утечек важных сведений о региональных процессах, сообщила в среду пресс-служба законодательного собрания региона.

"Создание Совета по информационной безопасности - вопрос давно назревший и актуальный. Хотим мы того или нет, но мы живем в мире острой конкурентной борьбы и соперничества, каждый день мы видим, какие информационные войны и столкновения проходят на уровне отдельных государств, их провинций и даже просто фирм и корпораций. Есть более серьезные силы, старающиеся получить несанкционированный доступ к информации, составляющей коммерческую или государственную тайну. И такие попытки должны быть надежно пресечены на всех уровнях", - приводит пресс-служба слова председателя заксобрания Краснодарского края Юрия Бурлачко.

Уточняется, что депутаты заксобрания поддержали инициативу о создании совета, выдвинутую губернатором Краснодарского края Вениамином Кондратьевым, для этого внесены поправки в краевой закон "Об информационных системах и информатизации Краснодарского края".

Совет будет создан при администрации Краснодарского края, в него войдут представители администрации, законодатели, общественные организации и ученые. Он будет координировать работу исполнительной власти региона, направленную на защиту информации об имеющих особую ценность процессах, происходящих на Кубани.

Теги
РоссияКондратьев, Вениамин ИвановичКраснодарский край
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