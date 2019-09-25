Госдума усиливает защиту прав работников при ликвидации юридических лиц

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Госдума в среду приняла в первом чтении внесенные правительством РФ законопроекты, призванные гарантировать право работников на все положенные им по закону выплаты при ликвидации юридических лиц или сокращении штата.

В Трудовом кодексе РФ предлагается закрепить гарантии на выплату выходного пособия и сохранение среднемесячного заработка работнику, увольняемому в связи с ликвидацией организации либо сокращением штата сотрудников.

"Предлагаемые законопроектом меры позволят всем работникам, увольняемым в связи с ликвидацией организации, получать на равных условиях выплаты, предусмотренные кодексом", - говорится в пояснительной записке к документу.

Закон о госрегистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей предлагается дополнить нормой, согласно которой в заявлении, представляемом в регистрирующий орган в связи с ликвидацией организации, должно быть подтверждено, что все увольняемые по этой причине работники получили причитающиеся им выплаты.

При этом в единый государственный реестр запись о ликвидации юридического лица вносится не ранее истечения предусмотренного трудовым законодательством срока обращения работников к работодателю за получением положенных им выплат.

Новость обновлена (14:47 мск) - добавлена информация о втором законопроекте