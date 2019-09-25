Кузнецова назвала пять регионов с наибольшим числом нарушений на объектах детского отдыха

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Наибольшее количество нарушений безопасности на детских площадках и других объектах детского отдыха, по предварительным данным Всероссийской общественной акции "Безопасность детства", зафиксировано в Республике Алтай, Орловской, Московской, Новосибирской и Курганской областях. Об этом сообщила в среду на пресс-конференции в ТАСС уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова.

"Мы сделали для себя предварительную разбивку по регионам: опасным, безопасным и тем, которые находятся в средней зоне <...> К опасным регионам... отнеслись Алтай, Орловская область, Московская область, Новосибирская область, Курганская область", - сказала она.

К средней зоне относятся Саратовская, Архангельская, Свердловская, Иркутская, Оренбургская области. Среди регионов с наименьшим количеством нарушений на объектах детского отдыха - Кабардино-Балкария, Белгородская, Пензенская области, Северная Осетия и Ханты-Мансийский автономный округ. Детский омбудсмен пояснила, что в каждую категорию были включены по пять субъектов.

Кузнецова подчеркнула, что в этом году в акции впервые приняли участие все 85 субъектов страны. За три месяца работы активисты, включая представителей "Молодежки ОНФ", проверили 270 тыс. объектов: спортивных и детских площадок, образовательных учреждений, пляжей, мест отдыха и др. Среди наиболее распространенных нарушений было отмечено наличие свободного доступа на объекты повышенного риска.

Для дальнейшего возможного решения проблемы безопасности детей Кузнецова предложила разработать межведомственный приказ об организации досуга во время каникул. "Это должно быть четкое, системное понимание, что делает ребенок в каждый момент времени в каникулярный период. Некоторые регионы открывают дома культуры, образовательные организации, спортивные залы, открывают учреждения дополнительного образования", - добавила она.

Всероссийская акция "Безопасность детства", инициированная детским омбудсменом Анной Кузнецовой, прошла этим летом во второй раз.