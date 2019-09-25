В МВД сообщили, что участковые уполномоченные раскрывают каждое четвертое преступление

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Глава МВД РФ Владимир Колокольцев отметил важность работы службы участковых уполномоченных полиции, заявил о важности укрепления данных подразделений.

"Хочу отметить, что служба участковых уполномоченных занимает особое место в системе Министерства внутренних дел. Ее сотрудники в наибольшей степени реализуют на практике принцип открытости органов внутренних дел. Уже на протяжении ряда лет на долю участковых приходится каждое четвертое раскрытое преступление",- сказал Колокольцев в среду, открывая заседание Общественного совета при МВД РФ.

По его словам, участковые уполномоченные "вносят основной вклад в профилактику правонарушений". Министр отметил, что только в первом полугодии благодаря работе участковых удалось почти на 9% сократить бытовые преступления.

"Зачастую по работе участковых судят о полиции в целом. К ним в первую очередь обращаются граждане, рассчитывающие получить защиту и необходимую помощь. Министерство заинтересовано в укреплении кадрового потенциала данной службы", - добавил глава МВД.

Колокольцев также рассказал, что в минувшем июле вступил в силу ведомственный приказ, который частично освободил участковых "от избыточных функций". В работе этих подразделений снижен объем документооборота. "Одновременно прекращается практика, когда участковым поручается проведение проверок по ряду составов преступлений, в том числе экономической направленности, тяжким и особо тяжким составам", - сказал Колокольцев. По мнению министра, введение приказа позволит сосредоточить усилия участковых на предупреждении правонарушений и рассмотрении обращений граждан, даст возможность больше времени проводить в жилом секторе, осуществлять административный надзор, получать значимую информацию.