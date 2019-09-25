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В МЧС сообщили, что пожар в "Зимней вишне" привел к высокому спросу на огнетушители

Директор департамента надзорной деятельности и профилактической работы ведомства Ринат Еникеев подчеркнул, что после трагедии в магазинах невозможно было купить ни огнетушитель, ни датчик дыма
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© Владимир Смирнов/ТАСС

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Пожар в торговом центре "Зимняя вишня" привел к высокому спросу на средства пожаротушения. Об этом в среду на пресс-конференции в ТАСС сообщил директор департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС Ринат Еникеев.

"После "Зимней вишни" в магазинах были куплены все средства пожаротушения, все прилавки были пустые. Невозможно было купить ни огнетушителя, ни датчика [дыма]", - сказал он.

Еникеев подчеркнул, что такая ситуация была во всех магазинах страны. По его мнению, это связано с тем, что собственники торговых центров срочно скупили все средства пожаротушения. "Это к тому, что мы учимся на собственных ошибках. Мы [МЧС России] будем делать все, что от нас зависит [чтобы не допустить подобных трагедий]", - добавил глава департамента.

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