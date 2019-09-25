Минкавказ предлагает создать орган контроля за производителями минеральной воды

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Контроль за процессом производства минеральной воды и компаниями-производителями необходимо передать в ведение одного уполномоченного органа - эти полномочия могут быть переданы уже действующему ведомству или возможно создание новой структуры, аналогичной Росалкогольрегулированию. Об этом на заседании Государственной комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции министр РФ по делам Северного Кавказа Сергей Чеботарев.

"Считаю важным зафиксировать в итоговом документе необходимость создания или определения уполномоченного органа государственной власти, который сможет аккумулировать информацию по всей цепочке жизненного цикла воды - от добычи из конкретного источника, до ее реализации. Как пример могу привести Росалкогольрегулирование, благодаря работе которого в алкогольной отрасли отмечаются позитивные результаты. Я не призываю к введению монополии на рынке минеральных вод, но государственный контроль со стороны единого уполномоченного органа должен быть усилен", - сказал он.

Чеботарев отметил, что в настоящее время нет единого ведомства, которое бы контролировало всю цепочку производства минеральной воды - от добычи из скважины до ее реализации через торговые сети. В качестве первых шагов в формировании процесса госрегулирования добычи и реализации природной минеральной воды министр предложил рассмотреть возможность создания при правительстве РФ рабочей группы по разработке комплекса мероприятий, направленных на защиту государственных интересов в сфере эффективного недропользования в регионе Кавказских Минеральных Вод.

"Пока такой контролирующий орган не создан, а из источников продолжают с грубым нарушением технологий бесконтрольно выкачивать воду, предлагаю сформировать при правительстве Российской Федерации рабочую группу по разработке комплекса мер, направленных на защиту государственных интересов в сфере эффективного недропользования в регионе КМВ", - добавил он.

По его словам, рабочая группа также должна будет проработать вопрос завершения инвентаризации фонда скважин, расположенных на территории региона Кавказских Минеральных Вод, "с оценкой их технического состояния и установления лиц, обладающих правом собственности на них, рассмотрение вопросов о маркировке продукции".

Говоря о результатах борьбы с контрафактной продукцией, министр пояснил, что за 2018 год акционерным обществом "Кавминкурортресурсы", которое курирует Минкавказ, в адрес Роспатента были направлены 22 заявления о прекращении действия свидетельств об исключительном праве на НМПТ, выданных 19 производителям бутилированной минеральной воды, утратившим право производить минеральную воду "Ессентуки" № 4 и № 17. Чеботарев отметил, что все заявления были удовлетворены по итогам их рассмотрения в начале текущего года.