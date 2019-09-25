Экс-премьера СССР Рыжкова наградили медалью Столыпина II степени

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Бывший председатель Совета министров СССР (1985-1991), сенатор от Белгородской области Николай Рыжков награжден медалью Столыпина II степени. Соответствующее распоряжение правительства РФ опубликовано в среду на официальном портале правовой информации.

Награда присуждена парламентарию "за заслуги в законотворческой деятельности, направленной на решение стратегических задач социально-экономического развития страны", говорится в документе. 19 сентября президент РФ Владимир Путин своим указом присвоил Рыжкову, которому 28 сентября исполнится 90 лет, звание Героя труда РФ.

Правительство РФ также наградило Почетной грамотой с формулировкой "за большой вклад в развитие российского парламентаризма и активную законотворческую деятельность" вице-спикера Совета Федерации, секретаря генсовета "Единой России" Андрея Турчака, председателя комитета СФ по обороне и безопасности Виктора Бондарева, сенаторов Александра Ракитина и Владимира Бекетова. Кроме того, благодарность правительства РФ объявлена главе комитета СФ по регламенту и организации парламентской деятельности Вячеславу Тимченко, сенаторам Дмитрию Василенко, Андрею Епишину и Мурату Хапсирокову.