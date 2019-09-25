Ученые из 11 стран примут участие в астрофизической конференции в Карачаево-Черкесии

ЧЕРКЕССК, 25 сентября. /ТАСС/. Астрофизическая конференция "Разнообразие Местной Вселенной" пройдет с 30 сентября по 4 октября в Специальной астрофизической обсерватории РАН в Нижнем Архызе (Карачаево-Черкесия). Участие в мероприятии примут ученые из 11 стран, сообщили ТАСС в среду организаторы конференции.

"Ученые из России, США, Канады, Ирана, Италии, Германии, Франции, Швейцарии, Китая, Армении и Сербии примут участие в международной конференции, посвященной исследованию Местной Вселенной - области пространства, окружающей нашу галактику Млечный Путь и содержащей сотни других галактик. Цель конференции - собрать ученых, исследующих Местную Вселенную и место карликовых галактик в ней", - сказал собеседник агентства.

Ученые обсудят роль Местной Вселенной в понимании процессов формирования структуры и эволюции галактик. Как считают ученые, изучение ближней Вселенной позволяет с высокой точностью исследовать распределение и движение материи в космосе.

"Мы можем детально рассмотреть внутреннюю структуру ближайших космических объектов. Мы изучаем физические процессы, происходящие в тех областях, где рождаются звезды, и исследуем "звездное население" галактик. В ближней Вселенной мы наблюдаем огромное количество карликовых галактик, которые играют важную роль в эволюции галактик на космических масштабах времени. Эти "простые" маломассивные объекты позволяют нам детально изучать звездный состав, химические и динамические свойства Вселенной", - пояснили собеседник агентства.

Крупнейший российский астрономический центр - Специальная астрофизическая обсерватория РАН - был образован 3 июня 1966 года. Обсерватория располагается у подножия горы Пастухова в Зеленчукском районе Карачаево-Черкесии, оснащена двумя крупными телескопами: оптическим БТА и самым большим в мире (по диаметру кольцевой антенны) радиотелескопом РАТАН-600. БТА с диаметром зеркала шесть метров до 1993 года был самым большим в мире, сейчас остается самым большим в Евразии. Обсерватория имеет научно-методический филиал в Санкт-Петербурге (Пулково).