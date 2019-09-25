ОНФ просит главу Хабаровского края приостановить вырубки в бассейне реки Амут

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Активисты Общероссийского народного фронта (ОНФ) обратились к губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу с просьбой приостановить вырубку деревьев в бассейне реки Амут. Соответствующие обращения направлены также в Росприроднадзор и прокуратуру региона. Об этом говорится в сообщении ОНФ, поступившем в ТАСС.

"Общественники выяснили, что в Солнечном районе под видом санитарной ведется сплошная рубка леса на территории более 100 га, что привело к загрязнению некогда одного из самых чистых водоемов мира - озера Амут. Эксперты ОНФ вместе с экологами обнаружили, что вода в высокогорном озере и его притоках мутная, заболочена илом, на поверхности озера находятся бревна и другой мусор, образовавшийся от лесных вырубок, волока и лесовозная дорога проложены по левому берегу притока реки Амут, в водоохранной зоне, без сооружения мостовых переходов, это вызвало интенсивную эрозию почвы", - отмечается в сообщении.

По мнению экспертов ОНФ, "к загрязнению ландшафтного памятника природы привела вырубка деревьев в водоохранной зоне". Они полагают, что "под видом санитарной здесь ведется вырубка в промышленных масштабах". "Уничтожение защитных и рекреационных лесов хребта Мяо-Чан может привести к экологической катастрофе и уничтожению уникального природного явления", - опасаются в ОНФ.

"Региональное отделение ОНФ обратилось к губернатору, в Росприроднадзор, прокуратуру с просьбой приостановить вырубку лесов в бассейне реки Амут, провести экологическую экспертизу, принять меры по расширению особо охраняемой природной территории на весь бассейн водосбора уникального озера Амут, расположенного в окружении первозданной природы", - цитируется в сообщении руководитель регионального исполкома ОНФ в Хабаровском крае Юрий Рошка.