Федерация независимых профсоюзов выступила против массовых сокращений госслужащих

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) не поддерживает инициативу Минфина по сокращению численности госслужащих и одновременному повышению оплаты труда работникам сферы госуправления, которые не попадут под сокращение, поскольку Минфин не предлагает программ по переобучению для оставшихся без работы граждан. Об этом говорится в среду в сообщении пресс-службы ФНПР.

"Профсоюз работников государственных учреждений и общественного обслуживания РФ не поддерживает эту инициативу, так как Минфин не предлагает программ по переобучению или трудоустройству оставшихся без работы. Кроме того, в случае реформы в значительной степени возрастет объем работ остальных госслужащих, что отрицательно может сказаться на производительности труда", - говорится в сообщении.

Ранее замминистра финансов Татьяна Нестеренко сообщила, что с 2020 года планируется начать реализацию масштабной реформы в сфере госуправления, которая приведет к сокращению численности госслужащих в течение нескольких лет и одновременно к повышению оплаты труда тех госслужащих, которые не попадут под сокращение. Впоследствии пресс-секретарь премьер-министра РФ Олег Осипов заявил журналистам, что правительство не принимало окончательных решений по реформированию госслужбы, связанных с сокращением числа госслужащих и повышением зарплат в госсекторе.