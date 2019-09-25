Программа Вышинского "Настоящая Украина" будет идти по "России-24"

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Главный редактор информагентства "РИА Новости Украина" Кирилл Вышинский сообщил, что его передача "Настоящая Украина" будет идти по телеканалу "Россия-24" и расскажет россиянам об "атмосфере, в которой живут украинцы".

"Речь идет о ВГТРК, обсуждаем с Женей Бекасовым (Евгением Бекасовым, главным редактором "России-24" - прим. ТАСС)" <...> Это будет что-то типа телевизионного журнала с разными страницами, рассказывающими об истории, о культуре, о каких-то событиях, о персоналиях. То, что знают россияне про свою страну - какое кино, какая музыка, какой спорт, что в политике, мы хотим, чтобы вот так же россияне представили себе, в какой атмосфере живут украинцы", - сказал Вышинский журналистам после своего выступления в рамках "Часа эксперта" в Совете Федерации в среду.

Он добавил, что нет четких сроков запуска. "Когда она выйдет, сказать сложно. Пока это первый шаг, но он уверенный, и значит, за ним будут другие. Мы хотим запустить в эфир максимально быстро", - сказал Вышинский.

16 сентября адвокат Вышинского Игорь Мокин сообщил, что Подольский районный суд Киева перенес заседание на 6 ноября в связи с отпуском судьи. Ранее, 13 сентября, в МИА "Россия сегодня" ТАСС сообщили о госпитализации Вышинского. По этой причине, добавили в агентстве, журналист не сможет пока присутствовать на заседании в суде Киева.

7 сентября Россия и Украина провели обмен удерживаемыми лицами по формуле "35 на 35". В состав лиц для обмена с украинской стороны вошел и Кирилл Вышинский, который сейчас находится в Москве.