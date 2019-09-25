Танцевальный чемпионат пройдет в моногороде на Ставрополье в честь открытия спорткомплекса

СТАВРОПОЛЬ, 25 сентября. /ТАСС/. Всероссийский танцевальный чемпионат пройдет в моногороде Невинномысске в день открытия спортивно-культурного комплекса "Олимп" 5 октября. Для региона это будет первый танцевальный турнир подобного уровня, сообщила в среду пресс-служба администрации муниципалитета.

"Здесь сразу же пройдет чемпионат и первенство Ставропольского края по танцевальному спорту. <…> В нашем крае это первые соревнования по танцам такого масштаба. География турнира настолько обширна, что он сразу вышел на всероссийский уровень. На паркете встретятся спортсмены из Санкт-Петербурга, Москвы, Самары, Нижнего Новгорода, Волгограда, Астрахани, Ростова-на-Дону, Краснодара, республик СКФО и Ставрополья", - говорится в сообщении.

Открытие комплекса и турнира пройдет 5 октября. Ожидается, что участниками станут более 300 танцоров в возрасте от пяти лет. Чемпионат пройдет по латиноамериканской и европейской программам, а также двоеборью. Турнир примут два зала спортивного комплекса, которые в общей сложности смогут принять более 1,3 тыс. зрителей.

"Олимп" построили в моногороде порядка 25 лет назад, в спортивно-культурном комплексе располагались пять залов, где регулярно проходили массовые мероприятия и соревнования. За время эксплуатации в комплексе обветшали крыша, канализация и полы. Трехстороннее соглашение о ремонте "Олимпа" между властями края, города и руководством компании "Еврохим" было подписано в начале 2018 года. После реконструкции комплекса количество залов в нем увеличилось до восьми.