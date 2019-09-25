Климатические забастовки пройдут в 14 российских городах

ТАСС, 25 сентября. Климатические протесты в рамках международной акции Global Climate Strike согласованы в 14 российских городах на 27 сентября. Об этом сообщается на сайте "Гринпис".

"Стало известно, в каких российских городах 27 сентября пройдут климатические протесты школьников и студентов, вдохновленных примером шведской 16-летней активистки Греты Тунберг", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что городскими администрациям согласованы мероприятия в Москве, Воронеже, Самаре, Петрозаводске, Калининграде, Новосибирске, Владивостоке, Архангельске, Иркутске, Кирове, Нижнем Новгороде, Мурманске, Ростове-на-Дону, Курске. Одиночные пикеты пройдут в Санкт-Петербурге, Сочи, Гусе-Хрустальном, Екатеринбурге, Вологде, Новочебоксарске. В Саратове массовый пикет находится на согласовании.

Климатические протесты проходят в поддержку международной акции Global Climate Strike, которая предваряет Климатический саммит ООН в Нью Йорке. Лицом этой акции стала шестнадцатилетняя школьница из Швеции Грета Тунберг. В 2018 году Тунберг начала школьную забастовку за климат - каждую пятницу она проводила одиночный пикет у здания шведского парламента. После ее примеру последовали студенты и школьники со всего мира.