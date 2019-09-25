В ЕАО начались выплаты пострадавшим от паводка

ТАСС, 25 сентября. Региональные власти в Еврейской АО начали выплату единовременной помощи жителям подтопленных населенных пунктов. Об этом сообщило управление по внутренней политике областного правительства в среду.

"Сегодня 680 гражданам, постоянно проживающим в населенных пунктах, подвергшимся паводку, и условия жизнедеятельности которых были нарушены, перечислена единовременная материальная помощь в размере 10 тыс. рублей. Завтра по 10 тыс. рублей на эти цели будут перечислены еще 194 гражданам, по 50 тыс. рублей за частичную утрату имущества первой необходимости - 92 гражданам. Дальнейшие выплаты пострадавшим гражданам будут осуществляться в ежедневном режиме", - говорится в распространенном релизе.

Президент России Владимир Путин 17 сентября текущего года на совещании по вопросам ликвидации последствий паводков на Дальнем Востоке дал указание главам регионов в максимально короткие сроки обеспечить оказание всех видов помощи пострадавшим гражданам. На компенсации населению из федерального бюджета было выделено почти 80 млн рублей. До конца недели первые выплаты поступят на счета заявителей. Губернатор ЕАО поручил проработать с банками вопрос ускоренного перевода средств жителям области.

Сейчас в ЕАО в результате паводка, вызванного сильными дождями, прошедшими в июле - сентябре остаются подтопленными 36 жилых домов, 1252 приусадебных, 1602 дачных участка, а также 20 участков дорог общей протяженностью более 13 километров, отрезанных водой поселений нет. В пунктах временного размещения в Биробиджане остаются 30 человек. Населенные пункты постепенно освобождаются от воды.