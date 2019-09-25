Архангельские власти повысили прожиточный минимум для многодетных семей и пенсионеров

АРХАНГЕЛЬСК, 25 сентября. /ТАСС/. Прожиточный минимум для пенсионеров и многодетных семей, проживающих в Архангельской области, увеличится со следующего года примерно на 700 рублей, до 10,95 тыс. рублей и 12,86 тыс. рублей соответственно. Соответствующее решение приняли в среду депутаты регионального парламента на очередной сессии.

"Депутаты областного собрания поддержали инициативу регионального правительства о повышении размера прожиточного минимума для детей и пенсионеров в среднем на 700 рублей. На 2020 год величина прожиточного минимума пенсионера будет повышена с 10258 до 10955 рублей, для детей в Архангельской области - с 12128 до 12861 рубля", - отмечается в сообщении пресс-службы архангельского областного собрания депутатов.

По мнению парламентариев, принятые меры позволят дополнительно поддержать социально незащищенные слои населения и укрепить демографическую политику в регионе. Изменения коснутся почти 35 тыс. жителей региона.

"У региона появились возможности помочь семьям, которые воспитывают детей. Количество детей, особенно третьих детей, в регионе не уменьшается, и те меры, которые предложены, могут быть серьезным подспорьем. Сегодня вопросы касаются не только семей с детьми. Мы увеличили выплаты ветеранам, подняли минимальный размер прожиточного минимума, начиная с 2020 года", - сказала журналистам председатель областного собрания Екатерина Прокопьева.

По данным пресс-службы регионального парламента, благодаря повышению прожиточного минимума более 31 тыс. пенсионеров Поморья получат социальную доплату к пенсии, которая составит в среднем 3 тыс. рублей. А около 4,5 тыс. многодетных семей смогут получить повышенную ежемесячную выплату при рождении третьего или последующего ребенка.

"При федеральном софинансировании на уровне текущего года расходы областного бюджета на установление социальной доплаты к пенсии составят около 560 млн рублей. На повышение ежемесячной выплаты при рождении третьего и последующего ребенка потребуется порядка 79 млн рублей", - говорится в сообщении.