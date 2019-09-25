НМИЦ онкологии им. Блохина не планирует закрывать отделение трансплантации костного мозга

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Национальный медицинский исследовательский центр (НМИЦ) онкoлогии им. Н. Н. Блохина не планирует закрывать отделение трансплантации костного мозга и гемопоэтических стволовых клеток. В ноябре-декабре в отделении пройдет ремонт, сообщили ТАСС в среду в пресс-службе НМИЦ Блохина.

"Отделение трансплантации костного мозга и гемопоэтических стволовых клеток не закрывается. Этот слух появился после того, как было объявлено о ремонте одного крыла данного отделения. Ремонт начнется в середине ноября 2019 года и закончится в середине декабря 2019 года. Мы также сообщили родителям, что с 29 апреля 2019 года отделение трансплантации костного мозга и гемопоэтических стволовых клеток находится вне состава Детского института", - говорится в сообщении.

Отмечается, что действующие протоколы лечения не отменяются, а ситуация с лечебными препаратами остается стабильной. Увольнения врачей, работающих в этом отделении, не планируются. "В данный момент в НИИ ДОиГ работает комиссия Минздрава, в составе которой - врачи пяти федеральных центров проверяют каждую жалобу родителей", - добавили в пресс-службе.

Ежемесячно отделение госпитализирует от пяти до 10 первичных пациентов. В пресс-службе ранее уточнили, что первичные пациенты, которые обращаются в НИИ ДОиГ НМИЦ онкологии им. Н. Н. Блохина, будут перенаправлены на госпитализацию в другие профильные федеральные центры. Пациенты, проходящие лечение в отделении химиотерапии гемобластозов централизованного отдела гематологии и трансплантации костного мозга, которые находятся в крыле отделения, где запланирован ремонт, продолжат лечение в Национальном исследовательском центре детской онкологии и гематологии (НИИ ДОиГ) НМИЦ онкологии им. Н. Н. Блохина.