Госдума приняла законопроект об использовании данных геолокации для поиска пропавших

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Госдума на пленарном заседании в среду приняла в первом чтении законопроект, позволяющий правоохранительным органам без судебного решения получать данные о местоположении мобильных телефонов пропавших граждан для их поиска. Авторами законопроекта выступили члены Совета Федерации во главе с председателем палаты Валентиной Матвиенко, позднее к ним присоединилась группа депутатов Госдумы.

В частности, предлагается отнести геолокационные данные к "сведениям об оказанных абоненту услугах связи, закрепив право правоохранительных органов на получение указанной информации". Также предусматривается "право абонента на передачу этой информации третьим лицам, например родственникам и поисковым отрядам", пояснила один из разработчиков документа, первый зампред комитета СФ по конституционному законодательству и госстроительству Людмила Бокова.

В законе "Об оперативно-розыскной деятельности" устанавливается, что получение силовиками данных об абоненте без судебного решения допускается только для поиска пропавших людей. Это исключит возможные злоупотребления при использовании указанной информации не для целей поиска людей, считает сенатор.

Для комплексного решения проблемы предлагается разделить информацию об абонентах и об оказываемых услугах связи, что позволит более четко структурировать сведения баз данных операторов связи, рассчитывает Бокова. В частности, к сведениям об абонентах предлагается отнести фамилию, имя, отчество физического лица либо индивидуального предпринимателя, наименование (фирменное наименование) абонента - юридического лица, а также "адрес абонента или адрес установки оконечного оборудования, абонентские номера и другие данные, позволяющие идентифицировать абонента или его оконечное оборудование".

При этом к сведениям об оказываемых абонентам услугах связи будет относиться информация о соединениях, трафике и платежах абонента, а также сведения о месте нахождения радиоэлектронных средств оператора связи, с помощью которых осуществляется подключение пользовательского оборудования абонента к сети подвижной радиотелефонной связи (координаты базовой станции), и положении пользовательского оборудования абонента относительно радиоэлектронных средств (сектор базовой станции, направление движения абонента и его удаленность от базовой станции)".

Согласно данным МВД России, ежегодно в стране пропадают около 120 тыс. человек, из которых порядка 45 тыс. - дети. В розыск объявляются около 60 тыс. человек. В удаленных и труднодоступных местах ежегодно пропадают около 20 тыс. человек. До 1 тыс. человек ежегодно погибают в лесу или иных труднодоступных местах.