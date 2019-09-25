Совфед одобрил закон о новом статусе сотрудников службы судебных приставов

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон, регламентирующий порядок службы в органах принудительного исполнения, согласно которому меняется статус сотрудников Федеральной службы судебных приставов (ФССП).

"Учитывая то, что Федеральная служба судебных приставов является органом исполнительной власти, выполняющим правоохранительную функцию, новый закон меняет ее статус. Теперь это органы принудительного исполнения, относящиеся к госслужбе иного вида", - пояснила на заседании член профильного комитета СФ по конституционному законодательству и госстроительству Ирина Рукавишникова.

По ее словам, законом регламентируется порядок поступления, прохождения и увольнения со службы судебных приставов. Тестом документа "предусматривается возможность присвоения специальных званий" и порядок их присвоения. Должности сотрудников, исходя из соответствующих им специальных званий, подразделяются на четыре группы: должности высшего начальствующего состава, старшего начальствующего состава, среднего и младшего.

Закрепляется, что служба осуществляется на контрактной основе, вводится конкурсный порядок отбора кандидатур на замещение отдельных должностей, возможность ротации ряда руководителей, порядок урегулирования конфликта интересов, антикоррупционные и другие правовые механизмы.