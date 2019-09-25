Акция "Безопасность детства" объединила порядка 1 тыс. человек на Ставрополье

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Участниками Всероссийской общественной акции "Безопасность детства" на Ставрополье в 2019 году стали порядка 1 тыс. человек. Об этом сообщила в среду уполномоченный по правам ребенка в крае Светлана Адаменко.

"Откликнулась порядка 1 тыс. человек, среди них и обычные граждане, молодежь, родители и сами дети. 12 тыс. объектов мы осмотрели, выявили 500 тыс. нарушений. На сегодня 73% нарушений исправлены, большая часть была исправлена сразу же после обнаружения", - сказала Адаменко по видеосвязи во время пресс-конференции в ТАСС по предварительным итогам акции "Безопасность детства".

Представитель Ставрополья отметила, что в регионе к устранению нарушений присоединились не только муниципальные службы, но и общественность. "Ремонты заборов, детских площадок, люки, чердаки - все это проводилось силами отцов, "Молодежки ОНФ". К ним присоединялись простые граждане, которые понимали, что не все зависит от муниципалитета, не на все может хватить бюджетных средств. Выкосить траву или убрать свалку - общая забота, это мы делаем для себя и для наших детей", - пояснила Адаменко.

Всероссийская акция "Безопасность детства", инициированная детским омбудсменом Анной Кузнецовой, прошла этим летом во второй раз. В 2019 году в ней впервые приняли участие все 85 субъектов страны. За три месяца работы активисты проверили 270 тыс. объектов: спортивных и детских площадок, образовательных учреждений, пляжей, мест отдыха и др. Среди наиболее распространенных нарушений было отмечено наличие свободного доступа на объекты повышенного риска.