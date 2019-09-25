Эксперт: необходимо повышать мотивацию школьников к изучению физики

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Экс-министр образования и науки, автор книги по физике, изданной корпорацией "Российский учебник", Дмитрий Ливанов заявил о необходимости повышения мотивации школьников к изучению физики. Об этом он заявил в среду в беседе с корреспондентом ТАСС после проведения дискуссии с педагогами в рамках лекции "Как сделать уроки физики интересными".

"Важно, чтобы учиться физике было интересно, чтобы школьники понимали, что это не только сложная, но и увлекательная наука. Для этого требуются серьезные усилия со стороны профессионального сообщества для повышения мотивации школьников", - заявил он.

Эксперт считает, что увеличение количества экспериментов и опытов на уроках может стать одним из мотивирующих факторов. "Физика - это экспериментальная наука. Еще начиная с Древней Греции, физика развивалась за счет экспериментов, наблюдений, опытов. Школьникам важно давать возможность что-то сделать своими руками, построить простую физическую модель, разбирать различные устройства, чтобы понять, как они работают", - сказал он, подчеркнув, что любые новые знания и умения должны соответствовать современным требованиям и задачам.

Ливанов отметил, что сегодня экзамен по физике выбирают менее 25% выпускников 11-х классов. "Этого недостаточно, чтобы наша страна успешно развивалась как технологическая и научная держава, поскольку не может быть технологов и ученых без знаний физики. Важно, чтобы количество тех, кто выбирает физику в качестве выпускного экзамена, выросло как минимум в два раза", - заявил он.

Эксперт добавил, что по оценкам, примерно половина выпускников школ должна идти в техническую, инженерную, научную сферы.

Прошедшим летом Ливанов презентовал в Москве книгу по физике, изданную корпорацией "Российский учебник". По словам экс-министра, книга "Знакомьтесь: наш мир. Физика всего на свете" призвана помочь привязать знания по физике к знакомой школьникам окружающей действительности и явлениям природы.