Самолет с первой группой моряков с плавбазы "Петр Житников" приземлился во Владивостоке

ВЛАДИВОСТОК, 25 сентября. /ТАСС/. Первый чартерный рейс из Южно-Курильска со спасенными моряками плавбазы "Петр Житников" приземлился в аэропорту Владивостока, передает корреспондент ТАСС.

Чартерный рейс авиакомпании "Аврора" приземлился во Владивостокском аэропорту около 22:55 (15:55 мск). По данным администрации Южно-Курильска, на борту находятся 68 пассажиров.

Второй самолет в этот же день отправился во Владивосток в 23:08 по сахалинскому времени (14:08 мск). На его борту сейчас находятся 67 пассажиров. Члены экипажа, не улетевшие первыми двумя рейсами, остаются на острове Шикотан (Курильские острова) в пункте размещения. У них есть горячее питание и все необходимые вещи. В четверг, по словам мэра, будут организованы еще два рейса, планируется, что все будут доставлены во Владивосток в течение трех дней.

Мэр уточнил, что не смогли улететь во Владивосток еще 226 человек. Трое из них по ошибке вне очереди были перевезены с Шикотана на Кунашир в аэропорт вылета, но места для них в самолетах не нашлось. Сейчас они размещены в Южно-Курильске (остров Кунашир) и обеспечены горячим питанием. Остальные 223 члена экипажа остаются в пункте размещения на острове Шикотан.

Пожар на плавбазе

Пожар на плавбазе возник 23 сентября, на борту находились 420 человек, 361 из них эвакуировали рыболовные суда на Шикотан, 59 человек оставались на борту для продолжения борьбы с огнем в качестве аварийной бригады. В среду аварийная группа увеличилась до 65 человек. Экипаж хотели доставить за счет судовладельца во Владивосток (порт приписки судна) на паромах, но затем было решено воспользоваться авиасообщением с Кунашира.

На место пожара к плавбазе подошли спасательные суда "Преданный" и "Атлас". Возгорание локализовано, но огонь остается сильным, поэтому тушение продолжается. В четверг на место происшествия будет направлено третье спасательное судно "Сибирский".

Плавбаза "Петр Житников" типа "Содружество" построена в 1989 году, она принадлежит компании "Дальморепродукт". Это одна из крупнейших плавбаз, она предназначена для приема от добывающих судов краба и рыбы-сырца и их переработки на консервы, пресервы, мороженую продукцию, рыбную и крабовую муку, жир, а также снабжения добывающих судов и их обслуживания. Судно работает под российским флагом, его валовая вместимость - 32 тыс. 96 т, дедвейт - 10 тыс. 70 т, длина судна - 179,03 м, ширина - 28 м.