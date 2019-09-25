Участник совещания ОБСЕ в Варшаве указал на преступления против русскоязычных в Польше

ВАРШАВА, 25 сентября. /ТАСС/. Участники проходящего в польской столице совещания Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) по рассмотрению выполнения обязательств в области человеческого измерения должны обратить внимание на совершаемые в Польше на почве ненависти преступления против русскоязычных трудовых мигрантов. На эту проблему обратил в среду внимание в своем выступлении белорусский политолог Александр Шпаковский.

"Представляется необходимым обратить внимание на ситуацию в области преступлений на почве ненависти в Польше в связи с нападениями на русскоязычных людей, которые временно либо постоянно проживают на территории этой страны", - сказал он.

По его словам, "из-за политики польского правительства, заинтересованного в привлечении трудовых мигрантов из государств постсоветского пространства путем раздачи так называемых карт поляка, создания сети рекрутирующих агентств, в Польше сформировалась внушительная русскоязычная община численностью не менее 3 млн человек, большинство из которых украинцы".

"Изменение этнического баланса в мононациональной Польше приводит к росту настроений национализма и ксенофобии, увеличению количества преступлений на почве ненависти, объектом которых являются русскоязычные люди", - указал Шпаковский. Он привел данные государственного омбудсмена Украины Людмилы Денисовой, согласно которым, за последние четыре года количество нападений на украинцев увеличилось в шесть раз - с 30 до 190 случаев. Фиксируются также нападения на белорусов.

Как отметил политолог, "по информации польской полиции, проводом для агрессии со стороны преступников является использование потерпевшими русского языка". "Кроме того, ежегодно в городе Хайнувка, который является местом компактного проживания белорусского меньшинства в Польше, проводятся марши польских националистов", - добавил он.

"Хотелось бы обратить внимание ОБСЕ, национальных делегаций, включая польскую, на данную проблему, чтобы добиться от руководства Польши обеспечения безопасности и соблюдения прав русскоязычных людей, привлекаемых для трудоустройства, либо получения образования в стране", - заключил Шпаковский.