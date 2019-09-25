Количество площадок для сбора мусора в Архангельской области в 2019 году вырастет на 20%

АРХАНГЕЛЬСК, 25 сентября. /ТАСС/. Власти Архангельской области в 2019 году установят порядка 1,3 тыс. новых контейнерных площадок для сбора мусора, тем самым увеличив общее число таких объектов на 20%. Это позволит улучшить работу региональной системы по обращению с коммунальными отходами (ТКО) и сделает ее более удобной для жителей, говорится среду в сообщении пресс-службы областного правительства.

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"В Архангельской области до конца года планируют построить более 1,3 тыс. новых контейнерных площадок. На эти цели из областного и местных бюджетов будет направлено более 80 млн рублей. Работы проводятся в рамках реализации реформы системы обращения с твердыми коммунальными отходами. Самое большое количество контейнерных площадок планируется создать в Вельском и Вилегодском районах, то есть там, где такой системы раньше практически не было", - отмечается в сообщении.

По данным Министерства природных ресурсов Архангельской области, сейчас на территории региона установлено порядка 6,5 тыс. контейнерных площадок. Однако для эффективной работы системы обращения с ТКО необходимо установить еще столько же.

"Места накопления твердых коммунальных отходов являются первичным звеном создаваемой глобальной системы обращения с отходами, именно по этим объектам граждане в первую очередь будут судить об успешности реализации в регионе реформы сферы обращения с ТКО", - приводит пресс-служба слова заместителя председателя правительства Архангельской области Евгения Фоменко.

Территориальная схема обращения с ТКО была утверждена в Архангельской области 30 августа 2019 года. В ней предполагается предлагается поэтапный переход на раздельное накопление твердых коммунальных отходов. Сначала он будет внедряться в Архангельске, Северодвинске, Новодвинске, Котласе и Коряжме, где до третьего квартала 2020 года планируется создать необходимую инфраструктуру для раздельного накопления отходов. До конца 2019 года в регионе будет внедрена система раздельного сбора мусора в бюджетных учреждениях. Схема разработана на срок до 2030 года.

Реформа обращения с твердыми коммунальными отходами стартовала в РФ с января 2019 года, она призвана сделать отрасль прозрачной, а обращение с мусором